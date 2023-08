Guvernul a adoptat un proiect de lege care modifica un articol din Codul penal, referitor la combaterea rasismului si a xenofobiei. Modificarea actului normativ este transpunerea legislatiei nationale in acord cu prevederile unei Decizii-cadru JAI a Consiliului European. Proiectul de lege vizeaza punerea legislatiei nationale in acord cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) […] The post Guvernul modifica rasismul și xenofobia din Codul penal, la cererea oficialilor europeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .