- Guvernul a alocat 13,6 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetara pentru domeniile educatie, drepturile de asistenta sociala, pensii, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, mentionand ca acest mecanism va fi utilizat pana la sfarsitul anului pentru controlul

- Revenirea la cota unica de 16% fara excepții sau impozitarea progresiva este o problema de perspectiva pentru politica fiscala, a precizat joi la Guvern ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, care a spus ca deocamdata trebuie vazut impactul bugetar al legii 296/2023. Se așteapta ca legea sa aduca venituri…

- Protestele din Sanatate, asistența sociala și casele de pensii continua. Angajații DSP sunt din nou in strada, in fața instituțiilor in care lucreaza, și cer salarii mai mari. Guvernul a decis insa in ședința de ieri ca salariile din primarii, ministere, autoritați publice și companii de stat nu pot…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a cerut 4,2 miliarde de lei și a primit doar 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului. Acești bani vor fi prioritizați pentru salariile angajaților, iar restul va fi distribuit in procente egale in diverse sectoare de asistența medicala, conform declarațiilor…

