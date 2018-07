Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Buzau va primi aproape 6.000.000 de lei din partea Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localitatile unde ploile cazute zile in sir au facut prapad. Cei mai multi bani vor fi utilizati pentru refacerea drumurilor si podeturilor din comunele de munte, Chiliile si Canesti.

- Județul Buzau va primi aproape 6.000.000 de lei din partea Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localitațile unde ploile cazute zile in șir au facut prapad. Cei mai mulți bani vor fi utilizați pentru refacerea drumurilor și podețurilor din comunele de munte, Chiliile și Canești. Au sosit…

- Guvernul a aprobat joi, 12 iulie, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 108,67 de milioane de lei pentru unitati administrativ-teritoriale din Alba și alte 24 de judete afectate de calamitatile naturale produse in perioada martie-iulie 2018. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

