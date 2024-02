Premierul Marcel Ciolacu, la Roma. Întâlniri cu Papa Francisc, Georgia Meloni și Marele Cancelar al Ordinului de Malta Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru de doua zile la Roma, unde este insotit de mai multi ministri cu ocazia celei de-a treia sedinte comune a guvernelor celor doua tari. Pe agenda șefului Executivului se mai afla și o audiența la Papa Francisc la Vatican. Nu intamplator premierul Marcel Ciolacu a ales sa mearga la Roma. Italia este de ani buni al doilea partener comercial al Romaniei. In Peninsula se afla și cea mai mare comunitate de straini (21% din total) din aceasta tara și una dintre cele mai mari comunitati din afara granitelor tarii. Este vorba de peste 1,1 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ședinta comuna a guvernelor celor doua țari și primire la Papa Francisc Astazi și maine, premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita de lucru la Roma, unde va participa la cea de-a treia sedinta comuna a Guvernelor Romaniei si Italiei, organizata la 13 ani dupa precedentul summit interguvernamental,…

- Prim-ministrul va avea mai multe intrevederi la nivel inalt cu oficiali italieni si se va intalni cu reprezentanti ai comunitatii de romani din Italia, anunta Guvernul intr-un comunicat oficial. Astfel, premierul Ciolacu va avea convorbiri cu prim-ministrul Republicii Italiene, Georgia Meloni, si va…

- Pentru sedinta de Guvern programata joi, sunt pregatite mai multe proiecte de acte normative care transpun solutii convenite intre transportatori si Ministerul Transporturilor si care au in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:„- Modificari cu privire la modalitati de realizare a controlului prin…

- Protestele fermierilor și transportatorilor continua: Premierul Ciolacu a convocat miniștii de resort Protestele fermierilor și transportatorilor continua. Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renuntarea la vize si programul Visa Waiver devin realitate din 2025. “Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al…