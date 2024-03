Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va construi o noua cladire unde sa funcționeze Institutul Clinic Fundeni. Noul spital va costa peste 500 de milioane de euro și are termen de execuție 36 de luni. Aprobam o investiție majora in domeniul sanitar. Construim un ansamblu medical nou in care sa…

- Medici, asistente, infirmiere și personal TESA și auxiliar din toata țara participa la un protest de amploare in București și avertizeaza Guvernul ca daca nu le vor fi soluționate revendicarile, vor declanșa greva in spitale. Situație este extrem de tensionata, astazi, in Capitala. 5.000 de medici,…

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…

- Guvernul a anuntat dupa sedinta de vineri ca vor fi facute investitii importante in infrastructura de sanatate, dupa atacurile cibernetice majore care au vizat mai multe spitale din tara. Ministrul digitalizarii, Bogdan Ivan, a spus ca legislatia in domeniu trebuie actualizata si a precizat ca au inceput…

- 15 spitale nu pot raporta servicii medicale din cauza unui atac cibernetic suferit luni dimineața. Printre acestea se numara cel puțin trei spitale din București: Institutul Marius Nasta, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni. Aceste unitați medicale foloseau un sistem informatizat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni, 15 ianuarie, ca a semnat un Ordin de ministru care schimba modul de ocupare a posturilor in sistemul de Sanatate si scurteaza foarte mult termenele.Concret, daca forma veche a legii prevedea ca organizarea concursului se face in 90 de zile, in prezent…

- A avut loc prima ședința a Biroului Politic Național al PNL din 2024. In cadrul ședinței, liberalii au stabilit prioritațile pentru anul acesta. Printre acestea se numara infrastructura de transport, din educație și din sanatate. Prin intermediul unei postari facute pe pagina sa oficiala de Facebook,…