Conform comunicatului de presa al Guvernului, hotararea prevede majorarea valorii granturilor astfel: Pentru laureatii la olimpiade internationale se acorda suma de: – 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I, de la 4.000 euro actual; – 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, de la 3.500 euro actual; – 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, de la 3000 euro actual; – 3.500 euro pentru mentiune, de la 2.500 euro actual; Pentru laureatii la olimpiade nationale se acorda suma de: – 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, de la 3.000 euro…