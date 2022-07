Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat azi, cu un meci care a provocat tensiuni in Romania și pe care, inițial, FRF nu l-a aprobat. De la ora 18:00 urma sa se dispute partida amicala dintre naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similara a Ținutului Secuiesc, meci ce a starnit controverse…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat maine, cu un meci amical intre naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similara a Ținutului Secuiesc. Gazdele și-ar fi dorit ca naționala U18 a Romaniei sa fie prezenta la momentul festiv al ciucanilor, insa Federația s-a vazut nevoita sa refuze…

- Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, fața de o reforma fiscala a guvernului Viktor Orban, scrie AFP. Aceste manifestatii, primele de la realegerea liderului conservator in aprilie, au inceput marti dupa ce parlamentul a adoptat o reforma…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat, la 23 iulie, cu un meci amical de fotbal intre echipele de juniori ale Ungariei și... ”Ținutului Secuiesc”. Prin refuzul complet neinspirat al Federației Romane de Fotbal de a juca impotriva echipei Under 18 a Ungariei (FRF avand o predispoziție…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat cu un meci amical intre naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similara a Ținutului Secuiesc. Gazdele și-ar fi dorit ca naționala U18 a Romaniei sa fie prezenta la momentul festiv al ciucanilor, insa Federația s-a vazut nevoita sa refuze invitația.…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat cu un meci amical intre naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similara a Ținutului Secuiesc. Inițial, naționala U18 a Romaniei ar fi trebuit sa fie prezenta la Miercurea Ciuc, insa Federația s-a vazut nevoita sa refuze invitația. Locul „tricolorilor”…

- 44 de eurodeputați, inclusiv din Romania, apartinand grupurilor Renew Europe, EPP și S&D, i-au adresat o scrisoare deschisa premierului Ungariei, Viktor Orban, in care-i reproșeaza acestuia susținerea acordata Rusiei, in contextul in care aceasta țara continua razboiul in Ucraina, scrie G4Media. Europarlamentarii…

- Romania a pierdut și ultimul meci (2-4 impotriva Ungariei) de la Campionatul Mondial de hochei din Slovenia, iar jucatorii naționalei sunt in centrul unui scandal dupa ce au cantat imnul Ținutului Secuiesc alaturi de maghiari. Tanczos Barna, ministrul roman al Mediului, este acuzat ca a stat in galeria…