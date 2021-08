Stiri pe aceeasi tema

- Mirus, grup internațional specializat in consultanța multidisciplinara, devine chiriașul Globalworth, cel mai mare investitor de birouri din Europa Centrala și de Est și liderul pieței de birouri in Romania. Suprafața tranzacționata se ridica la 700 de metri patrați și a fost intermediata de Cushman…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca aproape 13.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 9.300 cu prima doza. Potrivit CNCAV, 12.966 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care 9.316…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania intentioneaza sa preia Idea Bank si, indirect, Idea Investment, Idea Leasing IFN si Idea Broker de Asigurare. Potrivit unui comunicat al institutiei, Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeași perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei. Astfel, volumul creditelor…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat joi ca in fiecare zi o echipa mobila de vaccinare impotriva noului coronavirus va fi prezenta in localitati din mediul rural. Astfel incat, pana la sfarsitul lunii…

- Romanii vor putea munci pana la 70 de ani, este decizia luata de Guvernul Florin Cițu! Raluca Turcan, ministrul Muncii, spune ca asta este pentru binele romanilor, deși recunoaște ca avem o speranța de viața, atat la naștere, cat și la pensionare, sub media europeana. De exemplu, in Romania, speranța…

- Premierul Florin Cițu a vorbit in aceasta seara despre viitorul PNL-ului, in condițiile in care sambata, liberalul și-a anunțat candidatura pentru a prelua șefia formațiunii. „Conducerea de pana acum a fost europeana. Romania a ieșit cu fruntea sus tocmai pentru ca a aplicat principii liberale. Dar…

- Din 2015, Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, respectiv in data 30 mai in 2021. Cuvantul „sarbatorit” este folosit retoric avand in vedere ca, anual, zeci, poate sute de romani, aleg sa plece la munca in strainatate și sa-și lase familiile in țara. Datele…