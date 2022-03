Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a referit la alarma de luni seara din Bacau, care anunta prabusirea unui avion in zona unei paduri, mentionand ca situatia este bizara deoarece a aparut acel semnal, dar Romatsa nu avea date despre zbor. El a mentionat ca directorul Romatsa inclina spre…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca este de acord cu descentralizarea. “Eu sunt de acord cu descentralizare si suntem de acord si acest lucru il avem daca vreti ca si tinta. Am semnat in lunile acestea foarte multe proiecte de descentralizare, a insemnat…

- Daca Covidul s-a mai potolit și a scazut numarul de noi cazuri, odata cu relaxarea generala oficiala, in schimb autoritațile de sanatate publica din Neamț se arata ingrijorate de un nou risc. Rujeola, una din bolile copilariei, ignorata in ultimele doua sezoane reci, a revenit in atenție, dupa ce un…

- INCIDENT aviatic militar in Romania: Un avion de lupta MIG s-ar fi prabușit in Dobrogea INCIDENT aviatic militar in Romania: Un avion de lupta MIG s-ar fi prabușit in Dobrogea Un incident aviatic a avut loc in cursul serii de miercuri, 2 martie, dupa ce un MIG s-ar fi prabușit in zona județului Constanța.…

- Un avion militar aparținand Ucrainei a aterizat pe aeroportul din Bacau. Se pare ca acesta avea probleme generate de lipsa de combustibil. De asemenea, un alt avion militar ucrainean a cerut permisiunea sa aterizeze pe aeroportul din Cluj. Deocamdata nu se știe ce probleme are. Avioanele au fost detectate…

- Subvarianta BA.2 a noii tulpini Omicron (BA.1) pare sa aiba raspandire mai lenta, potrivit unui studiu Medlife. “Varianta BA.2 pare sa aiba o rata lenta de raspandire in Romania, iar varianta Delta pare sa piarda teren. Sunt șanse destul de mari ca din a doua jumatate a lunii februarie sa asistam…

- Unul dintre cei mai periculosi interlopi romani, Marius Stefan Achim, a fost extradat cu masina din Franta deoarece nu a fost primit in avion. In martie 2020, Achim l-a impuscat mortal intr-o scara de bloc din Bacau pe un tanar de 22 de ani.