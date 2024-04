Giulia Nahmany, cea mai bogată actriță de la noi! Se află în spatele unui proiect imobiliar colosal Inainte, Giulia Nahmany avea o comunitate de pe urma emisiunii sale de televiziune. Acum strange o alta comunitate, in calitate de dezvoltator imobiliar. Fosta prezentatoare a televiziunii publice și Catalin, soțul sau, sunt in spatele unui proiect imobiliar colosal, de milioane de euro, demarat in imediata apropiere a Bucureștiului, la Corbeanca. Prima faza a șantierului, ce a prevazut construcția a 11 vile dintr-un total de 53, a fost inchietata cu succes. Reușita ce, cu siguranța o va ține o buna perioada departe de orice fel de scena ori camere de luat vederi pe artista anteprenoare, moștenitoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

