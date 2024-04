Giulia Nahmany, cea mai bogată actriță de la noi! A investit într-un proiect imobiliar colosal Inainte, Giulia Nahmany avea o comunitate de pe urma emisiunii sale de televiziune. Acum strange o alta comunitate, in calitate de dezvoltator imobiliar. Fosta prezentatoare a televiziunii publice și Catalin, soțul sau, sunt in spatele unui proiect imobiliar colosal, de milioane de euro, demarat cu succes in imediata apropiere a Bucureștiului, la Corbeanca. Prima faza a proiectului, ce a prevazut construcția a 11 vile dintr-un total de 53, a fost inchietata cu succes. Reușita ce o ține o buna perioada departe de orice fel de scena ori camere de luat vederi pe artista anteprenoare, moștenitoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte, Giulia Nahmany avea o comunitate de pe urma emisiunii sale de televiziune. Acum strange o alta comunitate, in calitate de dezvoltator imobiliar. Fosta prezentatoare a televiziunii publice și Catalin, soțul sau, sunt in spatele unui proiect imobiliar colosal, de milioane de euro, demarat in…

- Cine iși mai aduce aminte de Andrei Versace, pe numele sau real Andrei Parvan? In urma ani buni, el era un personaj controversat in lumea buna a Capitalei și facea furori oriunde aparea. ”Regele fițelor” a lipsit o buna perioada din peisajul autohton, dar a revenit recent in atenția tuturor, dar nu…

- Andra Gogan, cea mai urmarita artista romanca pe TikTok de la apariția aplicației, a gasit o noua sursa de facut bani de pe urma celebritații sale. Influencerița vedeta pe videoaplicația sus amintita devenita cea mai populara la nivel global, dar și in țara noastra in randul tinerilor, iși pune la bataie…

- Raluca Moianu, candva vedeta televiziunii a anilor 2000 prin producția de mare succes ”Iarta-ma”, s-a intors la prima meserie. Se implinesc 18 ani de cand nu mai apare la Televiziunea romana insa prezentatoarea, acum in varsta de 54 de ani, este neschimbata fiind la fel de stralucitoare și aspectuoasa…

- Romanii pot beneficia de un sprijin financiar de pana la 15.000 de lei in cazul in care decid sa-și mute domiciliul pentru a-și gasi un loc de munca. In prezent, cei care cauta un loc de munca primesc sprijin din partea autoritaților statale. Mai exact, cei care se angajeaza prin intermediul Agenției…

- Pizza s-a scumpit anul trecut cu 5,9% in UE și cu 6,5% in Romania. O pizza cumparata in magazinele din Uniunea Europeana a costat mai mult cu 5,9% in luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, potrivit datelor publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Pizzei, date care arata…

- Dupa mai multe succese muzicale, Corina Bud a mai bifat unul. Dupa cațiva ani de pauza din lumina reflectoarelor, solista revine la brațul unui milionar. Este vorba de Bogdan Macovei, fost șef al unui cunoscut lanț de supermarketuri de la noi, acționar intr-una dintre cele mai importante companii de…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza # „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) # In ultima perioada toata lumea vrea la „naționala”…