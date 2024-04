Stiri pe aceeasi tema

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava a aterizat de urgenta la Timisoara, pe Aeroportul…

- Aeronava, care aparținea unei companii romanești și avea 124 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe aeroportul din Timișoara, in jurul orei 00.00. A fost activat Planul Roșu de intervenție, dupa o alarma cu bomba. Amenințarea s-a dovedit falsa, relateaza Opinia Timișoarei.Avionul efectua un zbor…

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, vineri seara, dupa o alerta cu bomba la bordul unei aeronave din Turcia. Citește și: Medic ATI de la Fundeni, gasit mort in spital Aeronava care circula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa…

- Alerta cu bomba la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seara de la Varșovia catre Istanbul. Aeronava Boeing 737-800 avea 158 de pasageri la bord și a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni.

