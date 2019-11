Stiri pe aceeasi tema

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg, aflata in prezent in America de Nord, va reveni in Europa la bordul unui catamaran cu care va traversa Atlanticul pentru a participa la summitul asupra schimbarilor climatice, COP25, dupa ce acesta a fost mutat din Chile in Spania, scrie Agerpres dupa…

- Summitul asupra schimbarilor climatice, COP25, se va desfasura in Spania la inceputul lunii decembrie, dupa ce Chile a renuntat la gazduirea reuniunii din cauza protestelor din aceasta tara, a anuntat vineri ONU, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Suntem bucurosi sa anuntam ca biroul COP a convenit…