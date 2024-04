Reforma UE privind migrația: România, obligată să primească migranți și să le asigure locuințe și sprijin umanitar Parlamentul European a adoptat, miercuri, reforma ampla a politicii europene privind migratia, un subiect care alimenteaza de ani buni tensiunile si diviziunile intre cele 27 de state membre. Povara migranților ar urma sa fie asumata de toate statele membre, inclusiv Romania, cu obligațiile de rigoare: condiții de cazare, sprijin umanitar, acces la servicii medicale, precum și integrarea pe piața muncii. Concret, PE a adoptat cele zece texte legislative ale „Pactului privind migratia si azilul”, care au ca scop reforma politica de migrație și azil a Uniunii și care privesc direct și Romania. Daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

