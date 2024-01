Greșeala pe care majoritatea șoferilor o fac când conduc. Titi Aur atrage atenția: 'Nu e bine' Titi Aur, instructor de conducere defensiva, a vorbit despre o greșeala pe care majoritatea șoferilor o fac atunci cand conduc, iar asta ar putea duce la raniri grave in cazul unui accident rutier. Este vorba despre poziția mainilor pe volan in timpul condusului. Pana recent, era obișnuit sa se recomande ținerea mainilor pe volan la 10 și 2, dar aceasta practica s-a modificat in ultimii ani din considerații legate de siguranța. „Nu conteaza cum ții mainile pe volan atata timp cat mașina merge drept și ești cu o viteza relativ sigura. A nu se ințelege ca nu trebuie sa mergi cum se recomanda.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

