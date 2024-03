Șoferii vor fi testați toxicologic în ambulanța. Coordonatorul SMURD atrage atenția: 'Va crea mari disfuncționalități în funcționarea serviciului' Șoferilor implicați in evenimente rutiere li se pot recolta mostrele biologice prin care se stabilește daca au consumat bauturi alcoolice sau droguri in spitalele care au secție de urgența, in instituțiile de medicina legala, dar și in ambulanțele serviciului mobil de urgența, mai exact in autospecialele SMURD, ce au in echipaj un medic, potrivit Ordinului Ministerului Sanatații nr. 1.252/2024. Iar stabilirea concentrației de alcool sau a prezenței in organism a substanțelor psihoactive se realizeaza in cadrul instituțiilor medico-legale. Totodata, examenul medical al persoanei, pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

