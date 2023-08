Stiri pe aceeasi tema

- Cresc pedepsele pentru persoanele care provoaca incendii de vegetație pe teritoriul Greciei. Amenzile vor atinge chiar 30.000 de euro, iar cei care provoaca incendii intenționat risca inchisoarea, anunța Vassilis Kikilias, ministrul grec pentru Protecție Civila, relateaza DPA, preluat de Agerpres.

- Persoanele responsabile de provocarea incendiilor de vegetatie vor trebui sa plateasca amenzi mai mari, a anuntat ministrul grec pentru Protectie Civila, Vassilis Kikilias, in urma informatiilor potrivit carora multe dintre incendiile din Grecia din aceasta vara au fost provocate de om.

- Coaliția PSD-PNL a pregatit un document cu privire la modificarile fiscale care vor avea loc, adica a creșterilor de taxe pentru acoperirea gaurii bugetare. Conform draftului de OUG, TVA va crește de la 5% la 9% pentru manuale, cladiri sau lemne de foc. De asemenea, va crește cota de impozitare pentru…

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Romania trimite un nou modul de interventie pentru stingerea incendiilor din Grecia format din 50 de specialisti din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si din unitatile subordonate. Premierul Marcel Ciolacu a convocat vineri, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii…

- Inca 40 de pompieri romani vor pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. 30 dintre ei vor ajunge acolo cu o aeronava C130 Hercules a Armateo Romane. O decizie in acest sens a fost luata in ședința CNSU de marți seara. Premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid,…

- 40 de pompieri și 8 autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit IGUS, pompierii romani vor fi prezenți pentru al treilea an consecutiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…