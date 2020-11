Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Grecia au anuntat, joi, prelungirea lockdown-ului pana la 7 decembrie, deși exista indicii ca numarul de infectari cu COVID-19 a inceput sa scada, informeaza AFP, citata de Agerpres."Exista semne incipiente de reducere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca acest ritm descrescator…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Grecia va impune un lockdown de doua saptamani in regiunile Salonic si Serres, din nordul tarii, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului elen Stelios Petsas, transmite Reuters. Grecia a raportat mai putine cazuri de COVID-19 decat majoritatea…

