Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 21 aprilie, exercitiul multinational "Sea Shield 24", la care vor lua parte 12 state aliate si partenere, precum Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Tarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia si Statele Unite ale…

- Militarii Armatei Naționale vor participa, incepind de miine, 08 aprilie și pina pe 21 aprilie la exercițiul multinațional „Sea Shield 24” la care vor lua parte 12 state aliate și partenere NATO, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie,Republica Moldova, Regatul Țarilor de Jos,…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.

- Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau…

- Ministerul polonez al Apararii a anunțat miercuri ca l-a rechemat din post si l-a demis din functie pe generalul-locotenent Jaroslaw Gromadzinski, comandantul Eurocorps, in urma unei anchete a contraspionajului militar, relateaza AFP, potrivit news.ro.Serviciile de informatii au „deschis o ancheta de…

- Comisia publica bilanțuri aprofundate pentru șase state membre, in vederea evaluarii dezechilibrelor macroeconomice in contextul semestrului european. Comisia a publicat ieri, șase bilanțuri aprofundate, pentru Romania, Cipru, Țarile de Jos, Slovacia, Spania și Suedia. Raportul privind mecanismul de…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Potrivit asociației industriale ACEA, peste 1,5 milioane de mașini electrice noi au fost inmatriculate in UE in 2023, cu 37% mai multe decat in 2022. Inmatricularile de vehicule diesel au ramas urma. Cel mai popular model, indiferent de sistemul de propulsie, a fost Tesla Model Y, scrie Electrive. Potrivit…