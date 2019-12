Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi desfiintat, considerand ca a fost o smecherie electoralista. Orban a afirmat ca prin acest fond li s-a dat iluzia unor primari ca pot realiza proiecte de investitii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca ii este rusine sa vorbeasca despre autostrada Comarnic-Brasov, avand in vedere istoricul acestui proiect, precizand ca Guvernul inca nu a luat decizia daca acest tronson va fi finantat de la bugetul de stat sau prin parteneriat public-privat (PPP), potrivit Agerpres.…

- Guvernul isi va asuma raspunderea pe abrogarea ''tuturor prevederilor catastrofale'' din OUG 114 in perioada urmatoare, a declarat, vineri, prim-ministrul Ludovic Orban. "Ne vom angaja raspunderea pentru abrogarea tuturor prevederilor catastrofale pentru economia romaneasca care au fost…

- Guvernul se reunește, vineri, in ședința, pe ordinea de zi aflandu-se proiectul de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonanțe, dar și asumarea raspunderii pe abrogarea ordonanței de urgența referitoare la transportul școlar gratuit al copiilor din județe.

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de vineri, care va incepe la ora 17.00, un proiect de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonanțe. Cabinetul Orban și-ar putea asuma raspunderea pe abrogarea OUG care bloca transportul județean gratuit pentru elevi, a anunțat Raluca Turcan, conform…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, daca se dorește tergiversarea, iar reglementarile pe Justiție pentru care se dorește asumarea vor fi atacate la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da Ordonanța de...

- Alegerea președinților de Consiliu Județean prin vot direct modifica radical peisajul politic local și lupta pentru prima funcție in județ. Primul care se inscrie in lupta impotriva președintelui Moraru este deputatul PNL Gheorghe Tinel. Acesta susține insa ca nu e singurul. «PNL are mai mulți candidați…