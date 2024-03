Stiri pe aceeasi tema

- Cand este urmatoarea minivacanța pentru romani: Cate zile libere vor avea elevii și angajații de Paștele 2024. Calendar Cand este urmatoarea minivacanța pentru romani: Cate zile libere vor avea elevii și angajații de Paștele 2024. Calendar Minivacanța de primavara 2024 promite sa ofere romanilor o oaza…

- Este vorba despre șase zile libere, deoarece sarbatoarea de 1 Mai este legata cu zilele libere de Paște.Va fi liber in 1 mai (miercuri), 2 mai (zi-punte) și 3-6 mai, adica Vinerea mare, sambata dinaintea Paștelui, apoi prima și a doua zi de Paște.Apoi urmatoarea minivacanța va fi de Rusalii. Vor fi…

- Zile libere 2024. In 2024 avem 17 zile libere oficiale, cu doua mai multe decat in 2023, dar, din pacate, unele dintre ele vor pica in weekend. Insa guvernul a acordat inca trei zile libere pentru bugetari, „punti” pentru trei minivacante. Afla care sunt zilele libere in 2024, care dintre ele vor fi…

- Prima zi libera de la stat din 2024 va fi pe data de 24 Ianuarie, zi libera oferita cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, dar zilele libere vor fi mai multe pe parcursul anului, incluzand aici și minivacanțele pentru angajați sau elevi. Prima minivacanța din 2024 va fi abia in luna mai, atunci…

- Vor fi trei minivacanțe in 2024, in urm deciziei aprobate de Guvern, iar bugetarii vor avea 3 zile libere in plus fața de restul angajaților. Conform celor de la HotNews, vor fi trei minivacanțe in 2024: 1. La inceput de mai! 1 mai (Ziua Muncii) 3-6 mai (Paștele). Va fi libera și ziua de 2 mai,…

- Guvernul a stabilit, in decembrie 2023, ca zilele de 2 mai, 16 august si 27 decembrie 2024 sa fie zile libere pentru angajații la stat. Astel, bugetarii vor avea trei minivacante, iar zilele libere suplimentare vor fi recuperate prin prelungirea programului de lucru.Sarbatori legale in 2024 1 ianuarie…

- Zile libere 2024. In 2024 avem 17 zile libere oficiale, cu doua mai multe decat in 2023, dar, din pacate, unele dintre ele vor pica in weekend. Insa guvernul a acordat inca trei zile libere pentru bugetari, „punti” pentru trei minivacante. Afla care sunt zilele libere in 2024, care dintre ele vor fi…

- Guvernul a decis ca, anul viitor, zilele de 2 mai, 16 august si 27 decembrie, sa fie zile libere pentru personalul bugetar, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.Constantin a mentionat ca acestea vor fi recuperate prin prelungirea programului de lucru, conform Agerpres.roMai…