- Localitațile din zona Lugojului au fost afectate in urma ploilor abundente de sambata dupa-amiaza. Pompierii din Lugoj au fost solicitați sa intervina pentru a evacua apa din mai multe curți, din localitațile Nevrincea și Gruni. „Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au intervenit…

- Cod portocaliu in Timiș. Copac cazut pe carosabil, la Timișoara. Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au intervenit cu o motopompa pentru evacuarea apei dintr-o curte in satul Nevrincea. In acest, pompierii lugojeni intervin cu 4 motopompe pentru evacuarea apei din mai multe curți in satul Gruni.

- Ploaia și-a facut simțita prezența, miercuri, la Pitești. Mai multe strazi din municipiu au fost inundate din cauza averselor puternice. Citește și Vali Porcișteanu, despre Raliul Argeșului: „Superspeciala de la Pitești va fi un deliciu” Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe zone,…

- Mai multe gospodarii și gradini din municipiul Lugoj au fost inundate, in urma ploii abundente de luni dupa-amiaza. ISU Timiș a anunțat ca pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei pe strazile Tirol, Fagetului și Poalele Viilor. „Pe…

- Pompierii clujeni au finalizat, vineri seara, dupa aproape 14 ore, interventia pentru evacuarea apei din 18 curti si gospodarii din comuna Floresti, inundate in urma unei avarii la magistrala de apa. Un barbat de 70 de ani a fost ajutat sa iasa dintr-un subsol unde era blocat, potrivit news.ro.Potrivit…

- Drumul national 1 este complet blocat, marti, in zona statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, dupa ce un copac a cazut pe carosabil. Pompierii intervin pentru taierea arborelui.Potrivit ISU Prahova, DN 1 este blocat pe ambele sensuri, marti, in zona kilometrului 119+350 de metri, in zona statiunii…

- In urma ploilor și ninsorilor din ultimele trei zile, in județul Timiș s-au produs creșteri de debite și niveluri pe toate cursurile de apa, cu depașiri ale cotelor de aparare. Raul Bega se afla sub cod roșu de inundații, in zona Lugoj – Faget. In urma revarsarilor de ape, cea…

- Actualizare V: Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Faget au fost solicitați sa intervina, pana in acest moment, pentru: evacuarea apei din 9 gospodarii in comuna Rachita; evacuarea apei din 9 curți in orașul Faget și dintr-un adapost de animale; degajarea apei de pe drumul DJ 609 Cladova…