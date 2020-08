Un barbat, de 40 de ani, din comuna Chiajna, județul Ilfov, banuit de savarșirea infractiunii de inșelaciune in forma continuata, a fost reținut aseara de polițiștii gorjeni in dosarul elevilor abandonați anul trecut pe diferite aeroporturi ale lumii. Din cercetari a rezultat faptul ca barbatul, in calitate de președinte al unei asociații pentru dezvoltarea societații civile, in perioada ianuarie – iulie 2019, prin promovarea pe pagina de socializare a asociației, ar fi indus in eroare 329 de persoane, organizand 14 excursii care urmau sa aiba loc in cursul anului 2019, catre diferite destinații…