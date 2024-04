Bărbat reţinut după ce a dat foc unei maşini, în Ilfov. Incendiul s-a extins la alte două autovehicule Barbat retinut dupa ce a dat foc unei masini, in Ilfov. Incendiul s-a extins la alte doua autovehicule Un tanar de 28 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a dat foc unei masini, iar incendiul s-a extins la alte doua autovehicule. Joi el a fost depistat de politisti la Chiajna, acolo unde locuia fara forme legale. ”La data de 29 martie a.c., in jurul orei 03:13, politistii din Chitilia au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Luceafarului din Chiajna a izbucnit un incendiu la un autovehicul si s-a extins la alte doua autovehicule. (...) In urma primelor verificari,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Un tanar de 28 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a dat foc unei masini, iar incendiul s-a extins la alte doua autovehicule. Joi el a fost depistat de politisti la Chiajna, acolo unde locuia fara forme legale.

