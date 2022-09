GoPro Hero 11 şi Hero 11 Mini anunţate oficial: camere de acţiune cu design compact, senzori avansaţi Dupa multiple scapari in ultimele saptamani GoPro a anuntat in sfarsit noile sale camere de actiune: GoPro Hero 11 si GoPro Hero 11 Mini. Designul lui Hero 11 este in mare similar cu cel al pedecesorului, in vreme ce Hero 11 Mini e practic o versiune mai mica de Hero 11, fara ecrane LCD si cu greutate de doar 133 de grame. Se va controla de pe telefon prin aplicatia GoPro Quik. GoPro Hero 11 vine cu senzor de 1/1.9 inch si cu rezolutie de 27 de megapixeli, care ii permite sa filmeze in 5.3K la 60 FPS sau 4K la 120 FPS. Captureaza culori 10 bit si vine cu un nou mod de captura FullFrame, care iti… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

