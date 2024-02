Google alocă 25 de milioane de euro pentru educarea europenilor în folosirea inteligenţei artificiale Anuntand finantarea luni, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis depunerea de cereri pentru intreprinderile sociale si organizatiile nonprofit care ar putea sa il ajute sa ajunga la cei mai probabil sa beneficieze de formare. Google va conduce, de asemenea, o serie de ”academii de crestere”, pentru a sprijini companiile care utilizeaza AI sa se dezvolte, si si-a extins cursurile de formare online gratuite in 18 limbi. ”Cercetarile arata ca beneficiile inteligentei artificiale ar putea amplifica inegalitatile existente – in special in ceea ce priveste securitatea economica si ocuparea fortei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

