Comisia Europeană înfiinţează Oficiul pentru IA în scopul consolidării poziţiei de lider a UE în domeniul inteligenţei artificiale sigure şi de încredere Acest oficiu va juca un rol esential in punerea in aplicare a Regulamentului privind inteligenta artificiala, in special in ceea ce priveste modelele de IA de uz general, mai arata comunicatul de presa al CE. De asemenea, el va actiona pentru a promova cercetarea si inovarea in domeniul IA de incredere si pentru a plasa UE pe o pozitie de lider in cadrul dezbaterilor internationale. „Oficiul pentru inteligenta artificiala inaugurat astazi ne va ajuta sa asiguram o punere in aplicare coerenta a Regulamentului privind inteligenta artificiala. Impreuna cu dezvoltatorii si cu o comunitate stiintifica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

