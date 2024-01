Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Girona a incheiat la egalitate joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla, in etapa a 18-a din La Liga.Girona a fost practica in duelul cu Betis si a profitat de un penalti acordat dupa un fault comis de Aitor Ruibal in careul gazdelor, asupra lui Savio. Ucraineanul…

- Atletico Madrid avea șansa de a se apropia la 5 puncte de Real Madrid și 7 de liderul Girona, dar a calcat stramb pe teren propriu, 3-3 cu Getafe, dupa ce conducea cu 3-1 in minutul 87! Prima zi a etapei 18 din La Liga, o runda intermediara, s-a incheiat cu duelul Atletico Madrid - Getafe, cu elevii…

- Girona continua sa sfideze logica și a urcat, inca o data, pe primul loc in La Liga, de aceasta data grație victoriei cu Deportivo Alaves, 3-0, in epilogul rundei 17 a campionatului spaniol. Etapa de etapa, fanii granzilor din Spania așteapta pasul greșit al Gironei, micuța echipa catalana care s-a…

- Girona - Alaves, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Spaniei, este programat, luni, 18 decembrie, de la ora 22:00, pe Estadi Municipal de Montilivi, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Mallorca, in etapa a 14-a din La Liga, scrie news.ro.Madrilenii au dominat partida cu Mallorca si au inscris unicul gol al infruntarii in minutul 64, prin Griezmann, care a reluat cu o lovitura de cap centrarea…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Villarreal, in etapa a 13-a din La Liga, informeaza news.ro.Villarreal a deschis scorul pe Metropolitano, in minutul 20, iar gazdele au avut de asteptat pana in finalul primei reprize, pentru a marca golul…

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-3, formatia Celta Vigo, intr-un meci contand pentru etapa a 13-a din La Liga. Bilbao a invins cu un gol marcat in minutul 90+9, din penalti, dupa ce oaspetii au ratat o lovitura de pedeapsa, informeaza news.ro.Pe stadionul…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-0, formatia Celta Vigo, prin tripla marcata de Antoine Griezmann, informeaza news.ro.Pe stadionul Balaidos, in etapa a zecea din La Liga, Atletico Madrid a avut in francezul Antoine Griezmann un „one man show” care le-a adus „plapumarilor”…