- O femeie, din municipiul Caracal, a sesizat astazi ca fiica sa, RADU FLORINA ANDREEA, de 11 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. Minora nu a mai fost vazuta din 15 decembrie. Aceasta a motivat ca pleaca sa iși cumpere haine. Semnalmente: inalțime 160 cm, aproximativ…

- In dupa-amiaza zilei de 28 noiembrie, in jurul orei 17.00, o copila in varsta de 11 ani din Alba Iulia, a disparut. Fetița a plecat la școala, dar nu s-a mai intors.La Poliția Municipiului Alba Iulia s-a prezentat ieri noapte o femeie in varsta de 30 de ani, care a anunțat autoritațile ca fiica ei,…

- Politistii din Alba cauta o minora care a disparut. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In noaptea de 28 – 29 noiembrie 2019, la Poliția Municipiului Alba Iulia s-a prezentat…

- Polițiștii din orașul Ovidiu, județul Constanța, sunt in alerta, dupa ce o fetița in varsta de 6 ani a disparut de acasa, marți seara. Familia și polițiștii o cauta și cer sprijinul populației, potrivit Mediafax.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu au fost sesizați, in jurul orei…

- Este alerta in Calarași, dupa ce un tanar de 22 de ani a plecat de acasa in urma cu cateva zile și nu s-a mai intors. Nimeni nu mai știe nimic de el, iar parinții sunt foarte ingrijorați.

- Un baiat de 12 ani din localitatea Potcoava, judetul Olt, a fost dat disparut vineri, dupa ce a plecat de la scoala mai repede, dar nu a mai ajuns acasa. Cristian Constantin Groza, aflat in plasament la o familie din Potcoava, a fost dat disparut dupa ce nu s-a mai intors acasa, plecand de la […] Post-ul…

- Copilul a plecat vineri dupa amiaza de la scoala dar nu a mai ajuns acasa, iar tatal sau i-a sesizat dispariția. Poliția a cerut sprijinul populației. Miron Darius Constantin, de 9 ani, a plecat de la Scoala nr. 18, unde este elev, la ora 14.00, si nu a mai ajuns acasa. Baiatul disparut are 1,30 m,…

- O minora in varsta de 11 ani din municipiul Medias, judetul Sibiu, a plecat ieri dimineața la școala, in jurul orei 06.30, și nu s-a mai intors acasa, scrie sibiu100.ro. Parinții sai au semnalat dispariția fetiței la 112, aseara la ora 22.20, potrivit Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Fata…