Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Buzau a promovat in Superliga, dupa o pauza de 15 ani. Echipa lui Andrei Prepelița și-a asigurat matematic prezența in primul eșalon, in urma victoriei cu Unirea Slobozia, scor 3-0. Daniel Benzar, cu o „doppietta”, și Alexandru Dandea au semnat reușitele formației din „Crang”. Este a patra generație…

- Gloria Buzau și Unirea Slobozia se intalnesc marți, in etapa #9 din play-off-ul Ligii 2. Partida va incepe la 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Gloria Buzau devine a doua echipa promovata matematic in Superliga daca obține cel puțin un punct.Unirea Slobozia a…

- ,,BUZAU – oraș deschis SUPERLIGII!”, este titrat pe pagina oficiala a clubului din Crang, cu cateva ore inainte de meciul care o poate readuce pe Gloria Buzau, pentru a treia oara, in primul eșalon fotbalistic, dupa o pauza de 17 ani. ,,Haideți sa promovam impreuna!” , este apelul oficialilor gruparii…

- CS Mioveni și Csikszereda se infrunta in runda cu numarul 8 din play-off-ul de Liga 2. Partida a inceput la ora 17:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Unirea Slobozia este promovata matematic in Superliga. Gloria Buzau, Csikszereda și CS Mioveni lupta pentru al doilea…

- Gloria s-a distanțat la cinci puncte de Csikszereda, in lupta pentru cel de-al doilea loc promovabil direct in Superliga, dupa victoria din weekend impotriva celor de la CS Mioveni. Partida s-a jucat pe stadionul din Crang și s-a incheiat cu 1-0, golul echipei buzoiene fiind marcat de capitanul Chica-Roșa,…

- Gloria Buzau - Corvinul Hunedoara, meci contand pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 2, va avea loc astazi, de la ora 19:00. Partida va fi transmisa liveTEXT de catre GSP.ro și redata in direct de catre FRF TV. Lupta pentru promovarea in Superliga continua, chiar daca primul verdict a fost furnizat.…

- Sursa foto: gsp.ro/captura video Prima TV Gloria Buzau a remizat, 1-1, in meciul disputat azi, in deplasare, cu liderul Unirea Slobozia, echipa antrenata de Adrian Mihalcea, fostul tehnician al formației din Crang, in sezonul trecut. Elevii lui Andrei Prepelița au condus cu 1-0, prin golul capitanului…

- Gloria și-a asigura prezența in play-off grație victoriei de sambata, cscor 5 la 0, cu Viitorul Pandurii. Cele trei puncte au propulsat gruparea din Crang pe locul IV al ligii secunde. Cu 34 de puncte, Buzaul este, insa, devansat doar de Unirea Slobozia, intr-un clasament al gruparilor care au drept…