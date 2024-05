Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile legislative au ca obiectiv creșterea gradului de siguranța publica și eficientizarea modului de supraveghere a executarii masurilor dispuse de organele judiciare, un deziderat asumat de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, se arata intr-un comunicat de presa. In scopul monitorizarii…

- Monitorizare cu BRATARI pentru toți cei aflati sub control JUDICIAR si arest la DOMICILIU. Propunere MAI Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune modificarea legislatiei pentru a permite monitorizarea cu bratari electronice a persoanelor aflate sub control judiciar si arest la domiciliu, relateaza…

- In primele luni ale anului 2024, CNA a depistat 245 de infracțiuni de corupție, dintre care 216 – din sectorul public și 29 din sectorul privat. Cele mai multe (58) infracțiuni au fost identificate in organele de drept și de control. Este vorba despre Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii,…

- Primarul comunei Gura Teghii, Gheorghe Micleru, a anunțat pe rețeaua de socializare Facebook ca renunța la candidatura sa pentru un nou mandat in funcția de primar, deși se afla in mijlocul unor momente dificile. Micleru, care este in prezent in arest la domiciliu, a fost acuzat de comiterea a cinci…

- Polițistul Valentin Potre, cunoscut sub porecla „Valu” și trimis in judecata pentru mai multe infracțiuni de trafic de influența, șantaj, furt și instigare la furt și la trafic de influența, va ramane inca 30 de zile in arest la domiciliu.

- Trei inculpați in urma bataii de la meciul Dinamo-UTA au fost puși sub control judiciar și un al patrulea a fost plasat in arest la domiciliu, conform surselor G4Media. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 au cerut arest preventiv pentru toți patru și control judiciar pentru alți…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca in contextul reformei bugetare pe care a initiat o este nevoie de o institutie de control pentru companiile de stat. Astfel, a fost initiata "Operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Public", un pas important pentru…

- Contestația lui Vlad Pascu vine dupa ce, nu mai departe de saptamana trecuta, pe 22 februarie 2024, Tribunalul a decis ca tanarul sa ramana in stare de arest preventiv, respingand o contestație a acestuia impotriva unei alte decizii a Judecatoriei Mangalia, de la inceputul lunii februarie.„Regret toate…