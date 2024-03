Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 13 ani, care a plecat astazi din centrul de asistența sociala in care era instituționalizata și nu a revenit. „Astazi, 18 martie, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doua minore in varsta de 13 ani și 16 ani, din Breaza, care au plecat la școala și nu s-au mai intors la domiciliu.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, in varsta de 78 de ani, disparut din municipiul Lugoj, judetul Timis. „In data de 11 martie, Truichici Milutin, ar fi plecat voluntar de la domiciliu sau din municipiul Lugoj, iar pana in prezent…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Poieni, a plecat de acasa și nu s-a mai intors in cursul nopții 13/14 februarie. Daca il vedeți, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!„La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 11.10, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin…

- Bebe Lumezeanu, reputat medic radiolog de la spitalul din Gherla, a plecat la pescuit pe raul Somesul Mic. Seara nu s-a intors acasa, așa ca soția a sunat la 112.Imediat politisti si pompieri voluntari au inceput cautarile. Pe balta au fost gasite doar undițele și au fost identificate urme in pamantul…

- La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au fost sesizați de catre o femeie, de 78 de ani, cu privire la faptul ca fiul sau, PAȘA VALERIU, de 58 ani, din comuna Șelaru, a plecat de la domiciliu la data de 24 ianuarie a.c., fara a mai ... Citește mai mult

- In aceasta dimineața, 18 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați de catre o tanara de 24 de ani, cu privire la faptul ca fratele sau, RISTEA CONSTANTIN MIHAI, de 15 ani, din comuna Produlești, a plecat de la domiciliu la data de 17 ianuarie a.c., fara…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 17 ani, care a disparut. Gabriel-Sorinel Simeria a plecat, in data de 8 ianuarie a.c., de la domiciliul sau din localitatea Șag spre școala unde invața, in Timișoara, iar pana…