Stiri pe aceeasi tema

- Cu o gama variata de opțiuni care includ blaturi fara faina și combinații de ingrediente sarace in carbohidrați, aceste variante de pizza sunt o alegere excelenta pentru cei care doresc sa se bucure de o gustare savuroasa fara a-și compromite dieta.Pizza este, fara indoiala, una dintre cele mai apreciate…

- Un medicament care este expirat de cateva luni poate fi luat in continuareDaca data de expirare este depașita doar cu „cateva luni”, se poate lua medicamentul oricum, susține un medic francez, citat de Femme Actuelle. Potrivit acestuia, este doar „mai puțin eficient”. Prin urmare, ar exista foarte puține…

- Dan Ciotoi a trecut prin clipe grele la inceputul anului, dupa ce a ajuns la spital, din cauza unor dureri cumplite. In urma unor analize, medicii i-au spus artisului ca are cancer la colon și l-au bagat imediat in sala de operație. Dupa luni intregi de chin, solistul de muzica de petrecere a dezvaluit…

- Bambie Ray Robinson a pus pe jar urmaritorii Eurovision, care spun ca vor avea coșmaruri din cauza prestației artistei și ca ceea ce a pus in scena seamana cu o exorcizare live.Ediția cu numarul 68 a competiției Eurovison incepe chiar astazi, cu 37 de țari care se vor lupta pentru marele premiu. Concursul…

- „Am avut o experienta, am avut ani de zile repartitoare, reglam asa la 3 si ceva ca sa nu dam la 5 sa mai facem economie, tremuram si de frig, plateam si preturi exorbidante. E mai convenabil si mai ieftin fara repartitoare”, a spus un bucureștean pațit reporterilor Realitatea Plus.Iar in aceasta situație…

- Gigi Becali (65 de ani) este in al noualea cer dupa ce FCSB a caștigat titlul. Patronul a anunțat duminica faptul ca s-a ințeles cu primul jucator dupa acest succes, insa va semna cu echipa sa cu o singura condiție. Florin Tanase (29 de ani), fostul jucator al campioanei, a ajuns la un acord cu Gigi…

- Puternicul cutremur de 7,4 grade pe scara Richter, inregistrat pe 3 aprilie 2024, in Taiwan, și urmat de peste 100 de replici, a bagat din nou spaima in romani, cu atat mai mult cu cat țara noastra este zgalțaita aproape zilnic de seisme. Profesorul Gheorghe Marmureanu, fost director al Institutului…

- Razboi in Ucraina. O drona cu 50 de kilograme de substanta exploziva a fost doborata de ucraineni deasupra spatiului aerian al Republicii Moldova, la aproximativ 30 de kilometri de tara noastra. Intreg perimetrul a fost securizat, iar autoritatile de peste Prut au dat asigurari ca nu exista riscuri…