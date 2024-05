Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite de la Antena 1, difuzat pe data de 1 mai 2024, a adus tensiuni in bucatarie și asta pentru ca doi concurenți buni au fost pe cale sa fie eliminați. Eibine, chef Ștefan Popescu a folosit o amuleta importanta! Iata ce concurent a salvat de la eliminare!

- Emoțiile au fost la cote maxime in episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 1 mai 2024. Alexandru Sautner a fost inlocuit de Ștefan Popescu. A fost folosita o amuleta puternica. Iata despre ce este vorba mai exact!

- Chef Orlando Zaharia a folosit o amuleta puternica, ce i-a pus din plin in incurcatura pe rivalii sai, in cel de-al treilea battle, in ediția 17 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 24 aprilie 2024. Chef Sautner i-a raspuns cu aceeași moneda.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 23 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a adus multe emoții pentru telespectatori! Prima amuleta din sezonul 13 a fost folosita de Alexandru Sautner. Iata ce le-a cerut celebrul chef celorlalte doua echipe din competiție!

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite aduce o mulțime de surprize, atat pentru telespectatori, cat și pentru jurați. Irina Fodor i-a anunțat pe chefi despre miza pusa in joc, iar atunci a inceput adevarata „lupta” pentru caștig.

- In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Chef Florin Ivan a anunțat cine a caștigat amuleta. Spiritele s-au incins in platoul show-ului, in ediția din 27 martie 2024. Camerele au surprins ce s-a intamplat dupa verdict.

- Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au avut o reacție neașteptata in ediția 4 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 25 martie 2024, cand au aflat cine va degusta din preparatele lor de la jocul pentru amuleta.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Chef Vlad Padurescu a degustat preparatele gatite de Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, la proba pentru primul avantaj din acest sezon. La final, acesta a anunțat cine a caștigat prima amuleta.