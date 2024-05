Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita oficiala de doua zile la Washington, presedintele Klaus Iohannis a fost primit, astazi, la Casa Alba, de omologul sau american, Joe Biden.Intrebat de presa daca discuțiile cu Joe Biden au inclus și varianta susținerii candidaturii sale la șefia NATO, Klaus Iohannis a raspuns: „Și…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Casa Alba, de presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden. „Am avut o discuție foarte consistenta astazi, la Washington, D.C., cu Joe Biden, la Casa Alba, despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii, inclusiv…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

- Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a avertizat joi, in cursul unei vizite la Washington, ca rezultatul razboiului din Ucraina ar putea fi decis in lunile urmatoare, indemnand aliatii occidentali sa-si intensifice ajutorul acordat Kievului, noteaza AFP, preluata de Agerpres. „Urmatoarele luni…

