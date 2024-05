Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi primit de președintele SUA, Joe Biden, la Casa Alba, in ziua de 7 mai 2024, intr-un moment in care Romania se pregatește sa cumpere din SUA avioane de lupta de 6,5 miliarde de dolari. Șeful statului roman efectueaza o vizita de lucru in Statele Unite, in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge in perioada 7-8 mai 2024 in SUA, intr-o vizita de lucru la Washington. Șeful statului va fi primit marți la Casa Alba de catre Joe Biden, a anunțat Administrația Prezidențiala.

- Romania va oferi Ucrainei un sprijin ferm in toate domeniile, inclusiv in domeniul securitații. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut aceasta declarație joi, dupa intrevederea avuta la Vilnius cu șeful statului ucrainean, Vladimir Zelenski, in marja summitului celor 13 state membre ale Inițiativei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, cu ocazia Zilei NATO și a 20 de ani de cand Romania a aderat la Alianța, ca „beneficiem astazi de cele mai solide garanții de securitate din istoria Romaniei”. Șeful statului a adaugat ca „menținem o prezența semnificativa in cadrul Misiunii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, precum și miniștrii Apararii și Afacerilor Externe, au transmis vineri mesaje cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, conform Agerpres. Pe 29 martie 2004, Romania a aderat oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare…

- "Incepe Summitul Energiei Nucleare la Bruxelles, cel mai important eveniment global la nivel inalt pentru sectorul nuclear. Este prima ediție și o zi istorica, in care șefi de state din intreaga lume se reunesc pentru a transmite un mesaj clar: lumea are nevoie de energie nucleara — energie sigura,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 21 februarie 2024, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni.Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului sunt incluse subiecte referitoare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca viitorul ocupant al scaunului de la Cotroceni e indicat sa fie o persoana cu o viziune clar pro-europeana și pro-atlantica, fiind sceptic privind șansele unui candidat independent care sa ajunga pe funcție.