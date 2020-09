Stiri pe aceeasi tema

- Deși cred ca e piesa pe care o asculta bunicamea la 18 ani… ei bine recunosc ca in ultima vreme ii dau play inainte sa plec de acasa. Practic ies din dus, ii dau play, ma imbrac, ii pun stop, imi usuc parul, ii dau play și ma uit in oglinda…. . ma uit in... View Article

- Piesa asta te face sa crezi ca vara continua, mai precise acele seri de vara in care ești fresh și mergi sa te vezi cu prietenii. La prima ascultare mi-a schimbat tot mood-ul și m-a facut sa fiu mai confident, mi-a dat acel vibe de Hollywood movies in care urmeaza sa se intample ceva cool... View Article

- Cat de bine suna piesa asta in timp ce conduci. Cam asta aș spune și la radio. Influențe de la Lana del Rey și poate ceva Dorothy dar pana la urma Bishop Briggs este fata ce a facut-o pe Pink sa ii cante piesa in concerte. Zic sa te relaxezi in canapea și sa te... View Article

- Da, s-a lansat de cateva zile capodopera asta. Mi-a fost greu sa o pun la story fara sa am cateva cuvinte de spus despre piesa asta. Denis Roabeș este un artist care transmite, unul din puținii ramași astazi sau cel puțin nu am ajuns la ei sau ei la mine. The Motans este un proiect... View Article

- Liviu Teodorescu a inceput de curand seria a treia din LiTE Moments cu piesa „Multumesc”, iar acum, la doua saptamani distanta, lanseaza a doua piesa din cadrul proiectului – „Lacrimile”. LiTE Moments a ajuns la al treilea volum, in al treilea an consecutiv, pentru care Liviu Teodorescu pregateste in…

- Ai auzit bine… e alegerea mea pentru serile de vara pe balcon cu cați prieten in jur ne permite legea. Da, e și piesa pe care am pus-o in mașina de cele mai multe ori cand am plecat de la radio vara asta. Nu e un secret ca imi place la nebunie muzica disco și... View Article

- Pentru ca astazi am gasit job lui Razvan (32 de ani) din București care crește singur un puști de 12 ani, iar de 4 luni a ramas fara un loc de munca am zis sa ii dedic piesa pe care o scot astazi din #GHIOZDANULLUINICULAE. Pentru ca a avut curajul sa iși spuna povestea pe... View Article

- Pentru cei mai tineri care intra aici va las un link cu una dintre piesele mele preferate ale lui Tupac Shakur. Piesa a fost lansata tocmai in 2004, fiind produsa de Eminem care a folosit fragmente din piesa Indian Sunset a lui Elton John. Pentru cei care aveau macar 10 ani in 2004… o sa... View Article