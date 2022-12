Stiri pe aceeasi tema

- Voicu Vușcan, administrator al firmei de mezeluri Elit SRL, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din țara, explica pentru publicul Libertatea ca „e pentru prima oara cand reacționez astfel și nu o fac din razbunare. Noi nu ne razbunam, ci cerem sa fim considerați parteneri adevarați in UE”.…

- O sucursala Raiffeisen Bank a fost vandalizata de persoane necunoscute! „Nazi bank”, este mesajul lasat la sucursala din Cluj-Napoca. Gestul apare in contextul in care Romania a ratat intrarea in Schengen, dupa refuzul Austriei și Olandei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La aflarea veștii ca Romania nu intra in Schengen, propietarul unui magazin a pus la cale un protest inedit prin care vrea sa-și arate nemulțumirea. Propietarii au scos de la vanzare produsele RedBull si Pfanner – doua companii austriece, producatoare de bauturi racoritoare. Dupa ce au scos produsele,…

- Premiera: primul club din Romania care sancționeaza refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen. Este vorba despre Universitatea Craiova, care a anunțat un boicot total in ceea ce privește companiile austriece. Echipa din Craiova face apel la toate cluburile din Romania sa se alature…

- Unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din vestul tarii, care este si unul dintre cei mai importanti fermieri din tara, aradeanul Dimitrie Musca, a dispus, joi dupa-amiaza, inchiderea tuturor conturilor firmelor sale la bancile austriece, ca semn de protest fata de pozitia Austriei in ceea ce…

- Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice. Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice.…

- Voicu Vușcan, administrator al firmei de mezeluri Elit SRL, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din țara, explica pentru publicul Libertatea ca „e pentru prima oara cand reacționez astfel și nu o fac din razbunare. Noi nu ne razbunam, ci cerem sa fim considerați parteneri adevarați in UE”.…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…