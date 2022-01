Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele partidului 'Alternativa pentru Germania' (AfD, extrema dreapta) Jorg Meuthen a anuntat vineri ca va parasi formatiunea politica, relateaza DPA si EFE. In varsta de 60 de ani, Meuthen, a spus ca doreste sa-si pastreze functia de membru al Parlamentului European.Jorg Meuthen…

- Germania ar putea inchide Telegram, daca serviciul de mesagerie popular printre grupurile de extrema-dreapta si oamenii care se opun restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 continua sa incalce legislatia germana, a declarat ministrul de Interne Nancy Faeser, in observatii publicate miercuri,…

- Facebook a suspendat contul partidului de extrema dreapta polonez Confederatia, a relatat joi thenews.pl. Biroul de presa al Facebook a declarat ca profilul partidului "a incalcat in mod repetat standardele social media, in special cu privire la regulile strategiei privind COVID-19 si restrictiile aferente,…

- Seful puterii national-populiste poloneze Jaroslaw Kaczynski acuza Germania, intr-un interviu acordat unei publicatii de extrema dreapta, de faptul ca incearca sa transforme Uniunea Europeana (UE) intr-un al ”Patrulea Reich” federalist, relateaza AFP, potrivit news.ro. Exista tari ”care nu…

- Valerie Pecresse, politiciana franceza care se autodescrie drept ''o treime Margaret Thatcher, doua treimi Angela Merkel'', a fost desemnata sambata candidata a formatiunii de dreapta ''Republicanii'' (Les Republicains - LR) la alegerile prezidentiale care se vor desfasura in primavara anului viitor,…

- Timp de doua zile, vineri și sambata, la Varșovia vor avea loc discuții intre reprezentanții a 15 formațiuni politice de extrema dreapta și conservatoare. „Pentru a continua apropierea intre partidele patriotice divizate in prezent in doua grupuri distincte in cadrul Parlamentului European (Identitate…

- Opt presupusi extremisti de dreapta au fost invinuiti dupa descoperirea unei ascunzatori in care se aflau numeroase arme, printre care pusti AK-47, un pistol-mitraliera Uzi si mai multe pistoale, au anuntat joi Parchetul general din Munchen, potrivit dpa. Cei opt trebuie sa raspunda acuzatiilor…

- Germania decide administrarea celea de-a treia doze de vaccin anti-Covid tuturor, la șase luni dupa a doua doza. A treia doza de vaccin Covid pentru toata lumea la șase luni dupa a doua doza. Aceasta este principala masura decisa de conferința miniștrilor sanatații din landurile Germaniei. „Al patrulea…