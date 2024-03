Social-democrații din Germania nu exclud interzicerea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania Conducerea Partidului Social-Democrat German (SPD) a anunțat sambata, 16 martie, ca nu respinge ideea interzicerii partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), aceasta fiind o masura extrema, a relatat agenția de știri DPA, preluata de Agerpres.„Pentru noi, este indubitabil ca AfD este un partid de extrema dreapta ce este indoctrinat de ideologia nationalista si ameninta democratia”, se arata in rezolutia adoptata de conducerea social-democratilor germani.Conducerea SPD considera ca, daca serviciile secrete germane vor prezenta dovezi convingatoare ca exista motive solide pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

