- Parlamentul german a aprobat miercuri cu 415 de voturi pentru, 236 impotriva si opt abtineri un proiect de lege prin care guvernul are atributii sporite de legiferare prin decrete a masurilor impotriva coronavirusului, transmite dpa potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de Wolfgang Schaeuble, presedintele…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…

- Cunoscutul poet israelian Nathan Zach, recompensat cu numeroase premii nationale si internationale, a murit la varsta de 89 de ani, a confirmat vineri spitalul Sheba, din apropierea capitalei Tel Aviv, informeaza DPA. Potrivit unei declaratii a ministrului culturii, Hili Tropper, pentru Channel 12,…

- Cancelarul Angela Merkel a avertizat joi camera inferioara a parlamentului de la Berlin ca Germania se confrunta cu 'o situatie dramatica', deoarece numarul de cazuri de coronavirus 'creste abrupt', informeaza dpa si Reuters. Institutul Robert Koch a anuntat joi 16.774 de cazuri noi…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit astazi, impreuna cu landurile, instituirea unor noi restrictii antiepidemice, pentru a incerca sa opreasca cresterea continua a cazurilor de COVID-19, ce ameninta sa copleseasca spitalele, si pentru a mentine pe cat posibil deschise magazinele si scolile, transmit…

- Dupa o viata plina si indelungata, cel mai batran exemplar de rinocer negru din lume a murit miercuri, la varsta de 46 de ani, la gradina zoologica din Berlin, a anuntat institutia pe pagina sa de internet, informeaza DPA, citata de AGERPRES.Kilaguni, o femela al carei semn distinctiv era…

- Germania va intari controlul asupra furnizorului chinez in regulile 5G. Cancelarul Angela Merkel mentine linia impotriva agentiilor de securitate din Berlin pentru a preveni interzicerea formala a companiei chineze Huawei Technologies Co., in timp ce negociatorii finalizeaza regulile pentru securizarea…

- Viitor incert pentru Nord Stream 2, gazoductul gigant cu care rușii vor sa traverseze Europa. Danemarca saluta poziția Angelei Merkel in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii Danemarca a salutat faptul ca sefa guvernului german, Angela Merkel, a exprimat rezerve cu privire la gazoductul Nord Stream 2…