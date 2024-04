Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai populare in ultimii ani, intr-o era in care conștientizam din ce in ce mai mult cat de important e sa avem grija de noi și de corpul nostru, vacanțele la spa au ajuns in topul preferințelor romanilor. Pe langa relaxarea tipica unui concediu, aceste sejururi ofera o experiența completa, fiind…

- Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la noua luni.“Sunt incantata sa va anunt pe toti ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la Miami Open! Multumesc turneului pentru ca mi-a oferit aceasta…

- O familie care și-a rezervat o vacanța in Tenerife a avut parte de un șoc atunci cind a aflat ca hotelul in care trebuia sa se cazeze se afla la noua ore distanța de aeroport. Mama, din Edinburgh, Scoția, și-a rezervat o excursie in Tenerife alaturi de soțul ei și de cei doi copii, de 11 și 12 ani,…

- Un barbat misterios a venit sa-i aduca un ultim omagiu Mioarei Roman. Chiar la poarta bisericii a fost așteptat de Oana Roman, care l-a primit cu brațele deschise. Cine este acesta și ce relație au, de fapt, cei doi. Se cunosc de foarte mult timp. Cine a venit la priveghiul Mioarei Roman Trupul neinsuflețit…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu vor merge intr-o vacanța de lux alaturi de familie! Ce planuri au foștii concurenți de la America Express. Ce a marturisit vedeta alaturi de fiica ei pe o rețea de socializare.

- Liga 1 se reia azi, dupa o luna de pauza de iarna, care pauza nu a fost nici de odihna, nici de pregatire. Un calendar contestat de mulți antrenori pentru ca nu mai exista o perioada suficienta de pregatire a sezonului de primavara.

- Gina Pistol a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de fiica și partenerul sau. Aceștia au ales o destinație exotica chiar la inceputul anului 2024. Maldive a fost locația pe care și-au dorit sa o viziteze.