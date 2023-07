Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț este insarcinata și va deveni mama pentru a treia oara anul viitor. Aceasta alaturi de soțul ei, Rareș Ciciovan și-au ales nașii pentru micuț, iar anunțul cu privire la parinții spirituali a fost facut pe rețelele de socializare.

- La cateva luni dupa ce au divorțat, Deea Maxer și-a refaut deja viața alaturi de alt barbat, iar in aceasta perioada, cei doi sunt plecați impreuna la mare. Mulți au criticat-o pe artista, pe motiv ca ce doi copii ai ei și ai lui Dinu Maxer nu au insoțit-o.Dinu Maxer a facut primele declarații, pe marginea…

- Fericire mare in familia Georgianei Lobonț! In urma cu puțin timp, artista a impartașit cu fanii sai de pe rețelele de socializare prima ecografie cu bebelușul din burtica. Cantareața a fost impreuna cu soțul ei la primul control, pentru al vedea pe bebelușul din burtica. Ce mesaj emoționant a transmis…

- Georgiana Lobonț a anunțat duminica, 9 iulie 2023, ca este insarcinata pentru a treia oara. Cantareața s-a filmat in timp ce le dadea vestea cea mare celor doi copii ai sai, iar reacția lor a fost induioșatoare.

- Georgiana Lobonț a facut primele declarații dupa ce a anunțat ca este insarcinata. Vedeta este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica din nou. Care a fost reacția soțului ei. Ce a dezvaluit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In toamna anului trecut, un nou cuplu monden lua prin surprindere lumea showbiz-ului romnesc. Ea o tanara creatoare de moda, el, cunoscut om de afaceri. La doar cateva luni de relație, Anna Roman declara intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca se simte fericita in adevaratul…

- Zi importanta pentru Cristina Spatar și soțul ei, Vicențiu Mocanu! Avem primele imagini cu locația de vis in care se vor distra alaturi de invitați. Cantareața și soțul ei au ales aranjamente cu flori albe, iar meniul este unul sofisticat. Iata care sunt artiștii care vor incinge atmosfera!

- Nunta Ginei Pistol cu Smiley a fost plina cu surprize și apariții surprinzatoare. Una dintre cele pe care le-au observat cu toții a fost prezența lui Sore cu Razvan Miheț. Dupa ce in presa s-a zvonit ca cei doi ar avea o relație, artista a facut primele declarații la Antena Stars și a clarificat situația.