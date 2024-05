Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Vica Blochina a vorbit despre credința. Vedeta a facut marturisiri importante despre acest aspect. Iata ce rol a jucat credința in viața ei!

- Nicole Cherry, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu Florin Popa in 2022, ziua in care și-a botezat și fetița. Cei doi nu au facu cununia religioasa și nici nu se grabesc sa faca asta. Artista și soțul ei formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, insa, recunoaște ca intre ei…

- Monica Davidescu a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre secretul din spatele succesului pe care il are de atația ani. Soția lui Aurelian Temișan a vorbit și despre provocari și probleme, și a spus cum a reușit sa treaca peste ele.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…

- Cristina Spatar nu a mai reușit sa mearga in luna de miere alaturi de soțul ei, Vicențiu Mocanu. Iata de ce nu au mai plecat in vacanța. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Marius Vizante a marturisit ca iși rasfața soția ori de cate ori are ocazia. Actorul este foarte atent la partenera lui de viața și știe cum sa o mulțumeasca. Iata ce declarații a facut acesta pentru emisiune!

- Cristina Spatar a adus cuvinte de lauda la adresa soțului ei. Vicențiu Mocanu ii face toate poftele vedetei, iar ea este acum implinita din toate punctele de vedere. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, artista a facut declarații despre partenerul ei de viața. Iata ce a marturisit…

- Andra este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din Romania, cucerind publicul cu vocea sa inconfundabila. Chiar daca toata lumea crede ca muzica este singura ei iubire, ei bine, mai are un hobby, de care nu știu mulți oameni.Deși are un program destul de incarcat, Andra gasește timp pentru…