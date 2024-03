Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț urmeaza sa se mute, anul acesta, potrivit declarațiilor sale, in noua casa care acum se afla in stadiul de construcție. Locuința cantareței este, de fapt, un imobil grandios și in care au investit sume uriașe de bani. Iata cand se vor muta in noua locuința, dar și cat costa!

- Ziua de astazi este cu totul speciala in familia Andei Adam. Pe langa faptul ca iși sarbatoresc dragostea, ca orice cuplu de Valentine's Day, soțul ei iși sarbatorește ziua de naștere. Declarația de dragoste pe care i-a facut-o artista.

- Cum s-a aparat Cornel Dinicu in fața judecatorilor: Toate cablurile erau anti-incendiu" - Imagini cu rețeaua electrica de la Ferma DacilorAntena 3 CNN a prezentat declarațiile patronului de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, in fața judecatorilor, legate de rețeaua electrica de la pensiunea care a…

- In dimineața de Ajun de Craciun un barbat a fost lovit in plin de o mașina deși traversa strada in mod regulamentare, pe la trecerea pentru pietoni. Incidentul s-a petrecut duminica dimineața la Gherla, victima este un barbat de 50 de ani din localitate. Accidentul s-a produs dimineața, in jurul orei…

- Cel mai interesant test de atenție pentru Craciun. Daca vrei sa te distrezi cu cei dragi astazi, dar sa iți pui și mintea la contribuție puțin, iți punem la dispoziție cel mai tre joc. Este perfect pentru serile cu prietenii și extrem de distractiv. Gasește rapid cinci diferențe intre cele doua imagini…

- Aceasta noua imagine a NGC 2264, cunoscuta și sub numele de „Clusterul Pomului de Craciun”, care arata ca un „brad cosmic” de Craciun impodobit cu stele, a fost facuta publica de agenția spațiala americana și a fost realizata de Observatorul Chandra cu raze X. Spectaculoasa fotografie are și o poveste…

- Dana Roba a avut un an de coșmar, medicii luptandu-se preț de 9 ore sa ii salveze viața, dupa ce soțul o batuse cu bestialitate. Ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, ce i-a cerut barbatul din inchisoare, inainte de Craciun. Il poate ierta Dana Roba pe tatal fiicelor ei? Iși va retrage,…

- Imagini nemaivazute cu Prințul William și Kate Middleton au fost oferite publicitații, in cadrul unei prezentari a unui documentar nou, realizat cu ocazia incoronarii Regelui Charles. Filmul de 90 de minute urmeaza sa fie difuzat pe BBC in cadrul programului de Craciun. Foto Momente emoționante pentru…