- Adela Popescu și Radu Valcan iși construiesc casa la Șușani, acolo unde prezentatoarea a crescut. De curand au facut și o vizita, lucrarile sunt in toi. Deși au o casa in apropiere de București, Adela Popescu și Radu Valcan iși construiesc o locuința și la Sușani, satul din Valcea unde ea a copilarit…

- Costel Biju a dat lovitura pe plan profesional, iar in urma succesului acesta a reușit sa iși construiasca o casa impresionanta la care mulți doar viseaza. Lucrarile sunt pe final, iar soția manelistului a facut publice, de curand, mai multe imagini cu locuința de vis in care urmeaza sa se mute impreuna…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs vor deveni in curand parinți și intreaga familie se va muta in casa noua moștenita de artista de la bunica ei. Locuința este veche de un secol și se afla inca in plin proces de renovare, iar vedeta a publicat noi imagini cu livingul spectaculos.Ana Baniciu se afla…

- Viața Andrei Volos și a lui Lele s-a schimbat radical de cand a aparut pe lume fiica lor și asta nu este tot. Manelistul și iubita lui au decis sa se mute și in casa noua, așa ca, s-au ocupat de amenajare inca de cand șatena era insarcinata.

- Irina și Razvan Fodor sunt casatoriți din anul 2010. Impreuna cu Diana, fiica lor, cei doi locuiesc intr-o casa in apropiere de București, casa care are și o curte spațioasa. Deși nu și-au prezentat oficial locuința, ei au aratat de-a lungul timpului imagini curprinse in caminul lor. In anul 2016, Irina…

- Oana Radu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Dupa ce a slabit peste 50 de kilograme, a trecut printr-o intervenție la stomac și, de data aceasta, a povestit cum a fost recuperarea in urma acesteia.

- La varsta de 53 de ani, Loredana Groza demonstreaza ca stilul și forma fizica sunt la cote maxime. Cantareața a atras toate privile pe partia din Poiana Brașov.Loredana Groza, diva muzicii romanești, a dat startul anului cu o escapada spectaculoasa la munte, reușind sa atraga toate privirile pe partie.…