- Romanii sunt mari iubitori de gratare, mai cu seama de 1 Mai, insa, se pot alege cu amenzi colosale, daca locuiesc la bloc și incalca regulile de conviețuire sociala la antrenamentele pentru marea sarbatoare a micului.Romanii care iubesc gratarele, dar nu vor sa se deplaseze intr-un loc permis pentru…

- In cursul nopții de 25/26 aprilie, in intervalul orar 22.00-06.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca i-au cautat in trafic pe șoferii care nu respecta legea.

- Un clujean care locuiește pe strada Alverna spune ca risca sa ramana fara terenul pe care se afla parcarea sa dupa ce Primaria a demolat in zona garajele in anul 2022. Șoferul precizeaza ca administrația locala a construit un zid de rezistența menit sa previna alunecarea terenului pe care sunt construite…

- Persoanele care refuza sa prezinte date individuale in scopuri statistice risca o amenda in marime de pina la 2100 de lei, conform articolului 330 din Codul Contravențional. Procesul verbal va fi intocmit de un reprezentant al Biroului Național de Statistica in baza unui raport prezentat de recenzor.…

- Vremea calda din ultimele zile a grabit inflorirea uneia dintre cele mai rare plante de la noi din țara, laleaua pestrița. Este o specie protejata de lege, așa ca cei care o rupa risca amenzi de pana la 7.500 de lei.

- Un judecator din statul New York l-a obligat in mod oficial pe Donald Trump sa plateasca 454,2 milioane de dolari, dupa ce a fost gasit vinovat intr-un caz de frauda imobiliara. Publicația noteaza ca plata include o amenda de 354,9 milioane de dolari, precum și dobinzi, relateaza pravda.com. De asemenea,…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana, potrivit unui comunicat de presa.

