Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea USR a intrat și in atenția DNA, in timp ce la Parchetul General a fost deschis un dosar pe aceeași tema inca de anul trecut. Potrivit dezvaluiri facute de Antena 3, dosarul a fost deschis de procurorii anticorupție in urma cu doua saptamani. Acest dosar s-a deschis la DNA dupa ce au existat…

- Premierul Viorica Dancila si-a scurtat concediul de odihna cu o zi. Ea a ajuns, luni dimineața, la Palatul Victoria. Viorica Dancila trebuia sa fie in concediu in perioada 6-13 august, potrivit unei decizii publicate, pe 31 iulie, in Monitorul Oficial. Atributiile sale privind conducerea operativa…

- Unii protestatari #rezist din Piața Victoriei recurg la violența pentru a provoca un raspuns in forța din partea autoritaților, insa jandarmii sunt instruiți sa intervina gradual și fara agresivitate. Un film prezentat de Antena 3, la emisiunea Mariei Coman, arata cum un protestatar l-a imbrancit pe…

- Fostul președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), judecatorul Nicolae Popa, caruia ii este atribuita semnarea protocolului, incheiat in 2009 intre SRI – Parchetul General și ICCJ, a declarat, luni, intr-o intervenție la Antena 3, ca va studia, marți, forma originala a protocolului și…

- Judecatorul constituțional Petre Lazaroiu a declarat, duminica seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, ca, in 2007, a fost interceptat pe un mandat pe siguranta nationala, intr-un dosar care nu il viza, desi nici pana acum nu a fost instiintat oficial ca a fost ascultat. Petre Lazaroiu a…

- Scandal urias dupa examenul de evaluare naționala, in judetul Prahova. Stampila de control a fost aplicata fix peste unul dintre subiecte si a schimbat datele problemei pe care elevii o aveau de rezolvat, anunța Antena 3. Parintii sunt revoltati si au anuntat deja ca vor depune contestatii si ca dau…

- Lovitura pentru președinte. Klaus Iohannis are dosar penal, informeaza luju.ro, citat de postul Antena 3. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis in urma sesizarii redacției Lumea Justiției pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu. DNA a declinat dosarul la Pachetul Curții…

- Alexandru Petrescu, președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost, sambata, invitatul emisiunii ”Income” de la Antena 3, acolo unde s-a discutat despre creditare. In primele trei luni și jumatate ale anului 2018 au fost epuizate jumatate din fondurile…