Producatorul auto american a declarat ca rechemarea acopera diverse vehicule Chevrolet Bolt EV, modele din perioada 2017 pana in 2023, din cauza cazurilor rare in care gazul dispozitivului de pretensionare a centurii de siguranta din fata intra in contact cu fibrele mochetei de podea, in cazul unui accident, care ar putea provoca un incendiu. Aproximativ 120.000 de vehicule din SUA si 20.000 de vehicule canadiene sunt afectate de retragere.