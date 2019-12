Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Caras-Severin Matei Lupu și-a dat demisia din funcție dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurori, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, la Digi24. Vineri, in ședința de Guvern, va fi numit un alt prefect la Caraș -Serverin a mai spus Marcel Vela, subliniind ca…

- Ministerul Justitiei a anuntat calendarul și procedura de selecție a procurorilor pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General. Cererile de inscriere la concurs pot fi depuse pana in 23 decembrie, iar procedura de selecție este programata sa se incheie in 22 ianuarie 2020, cand ar urma ca…

- Situație fara precedent in justiția romaneasca. La acest moment toate marile Parchete sunt conduse de interimari. Parchetul General este condus de o jumatate de an de Bogdan Licu. Acesta a preluat interimar funcția in aprilie, iar delagarea i-a fost prelungita. El a fost numit interimar dupa ce Klaus…

- Felix Banila a depus miercuri la CSM o cerere pentru incetarea delegarii Oanei Schmidt-Haineala din functia de procuror-sef adjunct DIICOT, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Este ultimul act oficial al lui Banila inainte de demisia de la șefia DIICOT, demisie venita ca urmare a cererii…

- Șeful DIICOT, Felix Banila și-a depus miercuri demisia de onoare la Ministerul Justiției. Intr-un comunicat al DIICOT, Banila spune ca este convins ca nu a esuat in indeplinirea atributiilor si afirma ca acesta este pretul injust care trebuie platit pentru continuarea in bune conditii, fara presiuni,…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, se implica in situația exploziva de la casa familiei Melencu și ii cere șefului DIICOT “sa acționeze cu rspect fața de lege”. Mai mult, ministrul Birchall susține ca nu a știut nimic de acțiunea DIICOT, privind mandatul de aducere a mamei Luizei Melencu. „Cum am…

- DIICOT solicita sprijinul FBI in cazul Caracal. In acest sens, vineri, s-a transmis deja in Statele Unite o cerere de asistența judiciara internaționala. Se solicita sprijinul FBI in vederea efectuarii unei expertize genetice pentru stabilirea ADN-ului mitocondrial in cazul Luizei Melencu (cel care…

- Parchetul General a deschis dosar penal in rem pentru abuz de serviciu și pentru favorizarea faptuitorului in ceea ce privește modul in care INML a analizat fragmentele osoase in cazul Alexandrei Maceșanu. Urmarirea penala a fost inceputa ca urmare a sesizarii facuta de Alexandru Cumpanasu, unchiul…